Число погибших в результате пожара на севере Москвы возросло до восьми

Жертвами пожара на севере столицы стали восемь человек. О возросшем числе погибших в результате ЧП сообщили в МЧС Москвы.

По последним данным, пожар ликвидирован на площади 1400 квадратных метров. Спасен 31 человек, 12 человек пострадали. 3 человека обратились за медицинской помощью до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Возгорание возникло во вторник в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде. По данным прибывших на место происшествия спасателей, наблюдалось плотное задымление и высокая температура. Причиной пожара на севере Москвы могло стать нарушение техники безопасности.