Этот обмен на польско-белорусской границе стал полной неожиданностью для Украины. Российский археолог, экстрадиции которого требовал Зеленский, едет в Москву. Ученого задержали в прошлом году в Варшаве, когда он возвращался после лекций в Европе. Явная провокация - и даже известно, кто ее устроил. Александра Бутягина заманила компания иноагента Дмитрия Алешковского, сына еще одного иноагента - писательницы Тамары Эйдельман, получавших спонсорскую помощь из Киева и Вашингтона.

Российского ученого обвинили в проведении якобы незаконных раскопок в Крыму без согласования с украинскими властями. И польский суд даже вынес решение о экстрадиции, но после международного резонанса дело застопорилось. Вместе с ученым в обмен попала и супруга российского военного. Наших граждан обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, уточняет ФСБ.

Подножку украинцам подставили, получается, не просто союзники – соседи. А тут еще Тель-Авив, которому Зеленский всей душой был готов помочь, тоже вставил нож в спину, якобы купив у России донецкое зерно. Украинский МИД вызвал посла Израиля на ковер и потребовал ввести против стран, принимающих наше зерно, санкции. А это огромный список - Турция, Египет, Алжир. После такого предательства Зеленский уже пошел раздавать интервью, пытаясь вновь подкупить американцев. На фоне мирового энергокризиса украинский торгаш нашел, что сегодня дороже золота. Потребовал от Трампа решить вопрос с Запорожской АЭС.

Но Трампу не до этого - у него гостит британская королевская семья. Впрочем, не успел Карл Третий ступить на порог Белого дома, как американский президент нарушил протокол, похлопав Его Величество по плечу. А потом вообще заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце.