Владимир Путин 28 апреля по видеосвязи принял участие в открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений в субъектах России, передает ТАСС.

Глава государства лидер поздравил медиков с их профессиональным праздником.

Российская служба скорой помощи является уникальной, указал президент, добавив, что эта работа требует самых лучших человеческих качеств.

Отдельно Путин отметил самоотверженную работу российской скорой помощи в условиях СВО.

По словам Путина, цифровые технологии становятся необходимым инструментом спасения жизни. У специалистов скорой должен быть весь арсенал современных средств. До 2030 года должны быть созданы 99 модульных приемных отделений скорой помощи в субъектах страны..

Россия производит все больше своего медоборудования, оно во многом превосходит зарубежное, также обратил внимание глава государства.