Путину показали новые разработки отечественной медтехники

28 апреля в России отмечается День работников скорой помощи. Чтобы поздравить медиков, Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где ему показали новейшие бронированные машины, разработанные специально для врачей приграничных регионов страны. Автомобили собирают в Нижнем Новгороде. А умную начинку устанавливают в Донецке.

Также президенту продемонстрировали мобильный комплекс операционной, который может использоваться в полевых условиях, - многоцелевой вертолет "Ансат". А еще беспилотную систему "Аист" для транспортировки медицинских грузов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко показал главе государства новые разработки отечественной медтехники - автоматический дефибриллятор, шприцевый дозатор и устройство для закрытого массажа сердца.

Прямо из Федерального центра Владимир Путин по видеосвязи открыл новые приемные отделения скорой помощи - в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе.