Похудела, больше не плачет и видит сына раз в месяц: как живет расчленившая экс-мэра Самары Тархова внучка

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали полтора года назад. Супруги больше месяца не выходили на связь, на все сообщения и звонки отвечала внучка. Это взволновало знакомых экс-мэра и они обратились в полицию. Оказалось, что Тарховы убиты, а главной подозреваемой стала их внучка Екатерина Бельская.

Следователи предположили, что девушка расправилась с бабушкой и дедушкой, а тела частями утилизировала в пластиковых бочках. Останки бывшего мэра и его жены неделю искали на мусорном полигоне. Следователи руками перебирали мусор, обследовали огромный квадрат площадью 100 на 100 метров, но ничего не нашли.

Бельская задержана. По версии следствия, она из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире. Тела девушка спрятала, а помещение тщательно вымыла с использованием раствора щелочи. Екатерина явно заранее готовилась к преступлению: она купила пластиковые бочки, химикаты и пилу.

Сама же девушка уверяет, что была лишь соучастницей, а не убийцей. 27 апреля в Самаре прошло последнее заседание о продлении меры пресечения. Бельскую оставили в СИЗО еще на месяц до 26 мая этого года.

Журналисты 64.RU, побывавшие на заседании, отмечают, что Екатерина сильно похудела, волосы отросли и из крашенного блонда вернулись к натуральному цвету. Внучка мэра вела себя спокойно, сидела прямо и, замерев, слушала речь судьи. Она больше не плакала, хотя на прошлых заседания была эмоциональной.

Организаторами преступления Бельская называла Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия. Мужчина якобы привозил яд, следил за расчленением. Сейчас они находятся в федеральном розыске.

Также на заседании стала известно судьба сына Екатерины. Мальчику уже шесть лет, он живет с крестной. Сын Бельской ходит в детский сад, занимается рисованием, плаванием и футболом. Месяц назад Екатерине разрешили повидаться с сыном, ребенок приезжал в СИЗО.