"Невыгодный для нас сценарий": эксперт Юшков объяснил, к чему приведет выход ОАЭ из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты уже 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны. И отметили, что решение было принято в соответствии с национальными интересами и без консультаций с другими государствами.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что ОАЭ и дальше будут привержены принципам ответственности и стабильности рынка. Но, по факту, одна из крупнейших по добыче нефти стран теперь сможет качать "черное золото" без каких-либо ограничений и самостоятельно устанавливать на него цену.

"Это приведет к переизбытку на рынке, особенно, если будет открыт Ормузский пролив. Дополнительное предложение на рынке может насчитывать и 3, и 4 миллиона баррелей в сутки. Это приведет к переизбытку предложения и, соответственно, к понижению цен. Этот сценарий для нас невыгоден, потому что он приведет к ограничению доходов федерального бюджета. Это выгодно как раз-таки США. Потому что им важно понизить цену на нефть здесь и сейчас. Высокие цены на нефть приводят к тому, что цены на внутреннем рынке растут, а от этого снижается уровень поддержки избирателей республиканцев. И действующей администрации Трампа в частности", - объяснил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.