Президент Финляндии признал необходимость диалога с Россией

Европа неизбежно возобновит контакты с Россией. Сроки и формат возможного диалога уже активно обсуждаются в ЕС, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В беседе с порталом ERR Стубб согласился с президентом Эстонии Аларом Карисом: придет время, когда Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Москвой. По словам финского президента, пока неясно, восстановится ли диалог с Россией до или после завершения конфликта на Украине.

Стубб подчеркнул, что Россия остается соседом Финляндии и Эстонии. Финский политик подчеркнул, что Европа должна налаживать контакт с Москвой коллективно и с мандатом. Когда кто-то из европейцев начинает заниматься самодеятельностью, это обычно не работает, заключил президент Финляндии.