Глава МЧС по поручению Путина отправился в Туапсе

Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС о пожарах, которые снова начались в Туапсе после очередных ударов украинских дронов. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По поручению главы государства Александр Куренков вылетел на место происшествия, чтобы лично контролировать ход работ по ликвидации последствий атаки. На черноморское побережье также направляются сводные отряды территориальных управлений МЧС Краснодарского края и Ростовской области. Готовы прийти на помощь и подразделения Ставрополья.

Как сообщают местные власти, из-за пожара в морском порту в воздухе превышена допустимая концентрация вредных веществ. Кроме того, обломки беспилотников повредили систему энергоснабжения насосной станции, из-за чего несколько районов города остались без водоснабжения.