Трампа предупредили о худшем варианте развития ситуации вокруг Ирана

Конфликт США с Ираном превращается в новую холодную войну. Ситуация переходит в замороженное противостояние, и это худший вариант для американского президента Дональда Трампа, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

По мнению представителей администрации, стороны могут оказаться в ситуации, когда военные действия не будут возобновлены, но и мирное соглашение не будет заключено. В результате Ормузский пролив останется закрытым, а США не снимут морскую блокаду – и стороны будут ждать момента, когда противник проявит слабость.

Глава Белого дома на прошлой неделе в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления. Тем временем Трамп колеблется между возобновлением бомбардировок и усилением санкций. Источник назвал американского лидера "разочарованным реалистом" - он не хочет применять силу, но и не может отступить.