Собянин поддержал проведение фестиваля "Русское поле"

На территории парка Победы на Поклонной горе 22 августа пройдет Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле", сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Посвятят фестиваль Году единства народов России, объявленному Владимиром Путиным.

Как отмечают организаторы, мероприятие объединит людей, влюбленных в историю страны, ее песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что соберутся около 2 тысяч участников, а посетят фестиваль не менее 150 тысяч человек.

Будет подготовлено несколько тематических площадок.