Беззубая невестка Наташи Королевой рассказала об операциях

Единственный сын Наташи Королевой Архип в прошлом году женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Поначалу звездное семейство не приняло девушку, но когда она ушла из профессии, и Тарзан, и певица окружили возлюбленную сына заботой и вниманием.

Королева даже оплатила Мелиссе дорогостоящее лечение челюсти. Девушка рассказала, как продвигается дело с операциями. Пока что жена Архипа не может похвастаться голливудской улыбкой.

"Внешность меняется достаточно медленно. Сейчас акцент на здоровье", — поделилась невестка Королевой, отметив, что операции еще продолжаются.

Но лечение и отсутствие зубов не мешают Мелиссе строить планы на отпуск. Архип с женой собираются в теплую страну. "Хочу слетать на потрясающий остров Маврикий и поплавать там с китами", — заявила девушка.

Но пока Мелисса остается в заснеженной Москве и наслаждается походами по музеям в компании супруга и свекрови. Невестка очень сдружилась с Наташей Королевой, если верить ее социальным сетям. Певица часто проводят время с женой сына, они обмениваются любезностями и "лайками".

Напомним, Архип и Мелисса встречались почти пять лет. Какое-то время влюбленные жили у Королевой, но Наташа быстро отселила парочку в съемную квартиру на окраине Москвы. Так певица решила научить сына и его невесту самостоятельности.