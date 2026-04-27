Реки элитного просекко разлились по автостраде в британском Беркшире

Жители британского графства Беркшир стали свидетелями чуда. По автостраде М4 потекли реки элитного просекко, сообщает газета Metro.

Две фуры столкнулись на трассе в половине восьмого утра. В результате ДТП был поврежден контейнер одного большегруза, в котором перевозили 20 тонн итальянского игристого вина. Проезжую часть усеяли осколки тысяч бутылок, алкоголь потоками растекся во все стороны. У второго грузовика отвалился прицеп.

По данным местной полиции, легкие травмы в результате аварии получил один человек. Движение на автостраде перекрыли, дорожное полотно очищали от осколков семь часов.