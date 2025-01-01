28 апреля стало известно, что в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину вернулись двое россиян - археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего.

ФСБ показало видео того, как проходил обмен.

Уточняется, что обменяли российских граждан на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

"Возвращение российских граждан домой стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации", - указано в сообщении.

Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу украинской стороны. Его подозревали "в проведении незаконных археологических работ в Крыму".

Владимир Путин назвал эти обвинения нелепыми.