Москвичей обрадовали обещанием 20-градусного тепла

Погода скоро наладится, обрадовали москвичей синоптики. После 1 мая атмосферное давление вырастет с 725 до 750 миллиметров ртутного столба, а столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, сообщил специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

На Первомай небольшой кратковременный дождь пройдет после полудня. А 2 и 3 мая над столицей выглянет солнце, воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. Теплее будет становиться с каждым днем: уже к середине первой декады мая, по данным метеоролога, термометры покажут плюс 19 градусов.

Сугробы, появившиеся в результате апрельских снегопадов, долго не продержатся. К 29 апреля снег растает, лишь в северных районах столицы отдельные снежные островки сохранятся до 1 мая, передает "Москва 24".