Оборона неприятеля была ослаблена: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Гвардии младший сержант Геннадий Пятков смог вовремя доставить боеприпасы и продовольствие нашим подразделениям на передовую. Двигаясь на автомобиле, он заметил БПЛА и применил устройство РЭБ. Дрон сдетонировал, незначительно повредив машину. Выехав из опасной зоны, Геннадий доставил груз в указанный район и устранил неисправность автомобиля. А на обратном пути ликвидировал из штатного оружия несколько FPV-дронов.

Старший матрос Сергей Растегаев вместе со своей штурмовой группой под миномётным обстрелом скрытно подошел к вражеской позиции, избегая минных полей, метким броском гранаты уничтожил огневую точку и ворвался в укрепление. Благодаря его внезапным действиям оборона неприятеля была ослаблена, и наши бойцы захватили опорный пункт.