Вооруженные силы России в ответ на атаки Украины по нашим объектам нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Днепропетровске, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. По всем фронтам атакуют врага наши бойцы в зоне спецоперации.

С воздуха неприятеля громят расчеты войск беспилотных систем. Вот кадры с Добропольского участка фронта. Умело маневрируя, операторы ударных дронов бьют точно в цель. Несколько сбросов - и опорник противника уничтожен.

А это уже Запорожская область - шквальный огонь реактивной артиллерии не дает врагу поднять головы. В этот раз мощный залп "Града" накрыл скопление бронетехники и живой силы ВСУ на линии соприкосновения.

Маршруты передвижения неонацистов держит под контролем ствольная артиллерия. Разведку ведут в режиме реального времени с помощью БПЛА. Получив координаты цели, расчет самоходной "Гвоздики" тут же переводит орудие в боевой режим и открывает стрельбу.

Воздушное прикрытие позиций российских войск обеспечивают зенитчики. Ракетный комплекс "Тор-М2" сканирует небо в круглосуточном режиме. Высокая точность работы позволяет расчёту одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей. При этом радиолокационная станция автоматически исключает риск поражения своих летательных аппаратов.