Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 29 апреля, перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были ликвидированы и перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.

Днем ранее стало известно, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погибли трое мирных жителей. Дроны били по автомобилям — жертвами стали находившиеся в них людях. Так, в селе Бобрава Ракитянского округа супружеская пара погибла на месте, их 16-летний сын попал в больницу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников, — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими налетами.