Пудовкин обратился к людям после сообщений о плохом состоянии Ларисы Долиной

Лариса Долина попала в скандал в минувшем году. Сначала артистка под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице певица тогда не отдала, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее просто нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января.

Многие критиковали певицу за такое поведение. Даже коллеги выступили против исполнительницы хита "Погода в доме". Но артистка на едкие высказывания не реагировала. Она переехала в съемное жилье и продолжала работать. Поговаривают, что Лариса Александровна сейчас берется за любую работу, ведь мошенники оставили ее без накоплений.

28 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что из-за переутомления Долиной стало плохо. Артистка вызвала скорую помощь из-за невыносимой боли в спине. Певица несколько часов лежит на кровати и не может встать. Боли резкие и отдают в ногу.

"ТВ Центр" связался с директором Ларисы Александровны Сергеем Пудовкиным, чтобы узнать, что на самом деле происходит с исполнительницей. Директор решительно опроверг информацию о плохом самочувствии певицы.

"Состояние Ларисы Долиной прекрасное. Спасибо, что переживаете", — заявил Пудовкин "Хватит слухов!".

Директор артистки обратился к журналистам с просьбой быть этичными и не распространять недостоверную информацию. "Я бы посоветовал каналам сохранять этику, которая касается медицины и здоровья человека", — отметил Пудовкин.