В Москве пройдет открытый турнир по дартсу "Кубок Героев"

На территории культурно-спортивного центра ассоциации ЦСК Героев 16 мая состоится открытый турнир по дартсу, сообщили организаторы.

В турнире примут участие учащиеся учебных заведений Москвы, воспитанники кадетских и юнармейских классов ведомственных учебных заведений двух возрастных групп: девочки и мальчики семи-девяти лет, девочки и мальчики 10–11 лет.

Соревнования пройдут в формате личного первенства. Регистрация участников турнира начнется с 10:00, церемония открытия турнира состоится в 10:45. Победителям и призерам вручат кубки, медали и дипломы, а памятные медали и дипломы получат все участники.