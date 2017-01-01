Главное из визита Владимира Путина в Федеральный центр медицины катастроф в Москве

Бригады скорой помощи спешат к пациентам днем и ночью, в любую погоду. В эти апрельские дни она заявила о себе сполна. Осматривая выставку новой техники в Федеральном центре медицины катастроф, Владимир Путин галантно держал зонт над вице-премьером Татьяной Голиковой. В реанимобиль с зонтами, конечно, не садятся, но зайти в полный рост - пожалуйста. И это особенно ценят медики.

Сейчас в регионы направляется все больше таких машин. Только в Москве в прошлом году их появилось несколько сотен. А в экстренных случаях больного в клинику доставят вертолетом. Национальная служба санитарной авиации появилась в России в 2017 году. Вертолет "Ансат" - не только транспортное средство, но и полноценная воздушная скорая помощь со всем необходимым на борту.

Беспилотник "Аист" может и лекарства пациенту доставить, и анализы в лабораторию. Причем его использование уже включили в программу ОМС - это дешевле, а главное - быстрее, чем по земле. Особенно в отдаленных районах.

Рядом - реанимационный модульный автомобиль. Снаружи - обычный полуприцеп, внутри после небольшой трансформации - полноценная операционная с автономностью до двух суток.

Примечательно, что все разработки, как транспорт, так и медицинские приборы, - отечественные. И уже выпускаются серийно.

Медики скорой хорошо знают, как сложно делать непрямой массаж сердца длительное время. Новое устройство станет еще одним незаменимым помощником реанимационных бригад. Сегодня скорая медицинская помощь в России - это 130 станций и более 1600 отделений, 12 тысяч выездных бригад и свыше 160 тысяч сотрудников. Владимир Путин обращается к ним из центра управления в кризисных ситуациях: "Сегодня замечательная возможность, чтобы поздравить вас – сотрудников Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей экипажей скорой помощи с профессиональным праздником. Хочу выразить искреннюю признательность за ваш нелегкий труд, сопряженный с огромной ответственностью и иногда с запредельной нагрузкой. Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на наши мирные города и сёла, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях".

На видеосвязи Тамбов, Донецк, Екатеринбург и Симферополь. В этих городах сегодня открыли новые приемные отделения скорой помощи. Которые смогут принимать до 150 экстренных пациентов в сутки. В каждом отделении - новейшее оборудование и современная система навигации. Цветные полосы на полу - ориентир для распределения больных по палатам в зависимости от тяжести. И даже одежда разных цветов поможет пациентам понять, врач какого профиля перед ними.

Владимир Путин поручил создать 99 модульных приемных отделений скорой помощи до 2030 года.

"В этом году мы направляем на эти цели 14,2 миллиарда рублей, 12 приемных отделений создаем, два оснащаем и создаем и оснащаем два приемных отделения – тоже ФМБА России – в закрытых городах. Мы думаем, что такие модернизированные приемные отделения не только будут снижать тревожность, как сказали наши коллеги, но они еще будут способствовать как можно более оперативному оказанию помощи", - сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

И помощь на базе таких отделений должна оказываться самая высококвалифицированная, вне зависимости от удаленности от главных медицинских центров.

"Телемедицинские системы и вообще данный вид консультативной помощи получил огромное развитие: за последние 10 лет в 70 раз увеличилось количество как плановых, так и экстренных консультаций", - указал Михаил Мурашко, министр здравоохранения.

День работника скорой помощи был учрежден в 2020-м, когда российские медики боролись с пандемией коронавируса. Но если говорить об истории, первые кареты скорой помощи появились в России, в Москве еще в конце 19 века. И вот уже больше века днем и ночью в любую погоду они спешат к пациентам.