В ближайшие семь лет России потребуется почти 12 миллионов новых специалистов. Больше всего - в обрабатывающей промышленности. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на просветительском марафоне общества "Знание".

По мнению премьера, в стране необходимо создавать такие условия, чтобы каждый молодой человек мог найти дело по душе. При этом его навыки должны отвечать запросам экономики. Уже сейчас через портал "Работа России" правительство в онлайн-режиме отлеживает ситуацию с кадрами. Цифровая платформа учитывает данные в том числе при распределении бюджетных мест в вузах и колледжах. Особое внимание переобучению и трудоустройству тех, кто сейчас отстаивает интересы нашей страны на передовой.