В ближайшие семь лет России потребуется почти 12 миллионов новых специалистов. Больше всего - в обрабатывающей промышленности. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на просветительском марафоне общества "Знание".
По мнению премьера, в стране необходимо создавать такие условия, чтобы каждый молодой человек мог найти дело по душе. При этом его навыки должны отвечать запросам экономики. Уже сейчас через портал "Работа России" правительство в онлайн-режиме отлеживает ситуацию с кадрами. Цифровая платформа учитывает данные в том числе при распределении бюджетных мест в вузах и колледжах. Особое внимание переобучению и трудоустройству тех, кто сейчас отстаивает интересы нашей страны на передовой.
"Формируем и условия, чтобы по возвращении с фронта наши защитники как можно быстрее могли адаптироваться к гражданской жизни. Помимо того, что им законодательством гарантирована возможность продолжить работу на прежнем месте, оказываем им помощь в построении нового карьерного пути. Есть преференции при поступлении в колледжи и вузы. При желании можно бесплатно пройти профориентацию и переобучение, воспользовавшись услугами кадровых центров "Работа России". Иногда востребован и боевой опыт, как, например, у 24-летнего Сергея Киселенкова из Калуги. Он, вернувшись из зоны СВО, переобучился на оператора беспилотных систем и теперь работает в компании, которая их производит", - рассказал Мишустин.