Россия выразила демарш США

Москва выразила демарш Вашингтону. Российский делегат не был допущен к участию в мероприятиях перед саммитом G20, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона допустила техническую ошибку. В результате одного из членов российской делегации, имевшего на руках визу, исключили из списков участников мероприятия. По словам Биричевского, выяснилось, что не были пройдены все этапы согласования.

Представитель МИД отметил: этот неприятный казус показал, что американцы не способны до конца честно выполнять возложенные на них председательские функции. Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп намерен пригласить на саммит "Большой двадцатки" президента России Владимира Путина, передает ТАСС.