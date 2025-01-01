ФСБ предотвратила за год около трех сотен терактов

Федеральная служба безопасности в 2025 году предотвратила 273 террористических акта. Как сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, за этот период задержано свыше 2 тысяч бандитов и их пособников.

В то же время, отметил представитель НАК, налицо мутация террористической деятельности. Происходит омоложение террористического контингента. По словам Пржездомского, 80% преступлений террористической направленности совершается лицами до 35 лет.

В НАК заявили, что молодых людей вовлекают в преступную деятельность посредством интерактивной вербовки. Вражеские спецслужбы используют мигрантов как для диверсий, так и для разжигания конфликтов, в том числе на национальной почве, передает ТАСС.