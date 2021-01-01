Цискаридзе высказался о работе Хабенского в МХТ: "Не знаю ничего более постыдного"

Николай Цискаридзе оценил работу Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Экс-премьер Большого театра заметил положительные изменения.

"То, как я увидел, как существует сегодня МХТ, этот человек у меня вызывает только еще большее уважение, любовь. Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский", — признался Цискаридзе в беседе с "КП-Петербург".

Николай исполнил одну из главных ролей в спектакле МХТ имени Чехова "Кабала святош". По словам артиста, участие в этой постановке стало для него настоящим откровением. Он отметил, что в театре царит редкая атмосфера взаимоподдержки и уважения.

"Спектакль создан с огромной любовью и уважением друг к другу. Это ощущается", — подчеркнул Цискаридзе.

Николай поблагодарил коллектив за помощь во время репетиций. Цискаридзе — артист балета, а не драматического тетра, поэтому он очень сильно волновался, что коллеги и зрители его не примут. Но за время репетиций он ни разу не столкнулся с негативом.

С сожалением экс-премьер Большого театра припомнил, что бывали на его памяти противоположные ситуации, когда театры оказывались под руководством так называемых "крепких хозяйственников".

"Мы уже видели много раз, как мой родной Большой театр отдавали крепким хозяйственникам. Я не знаю ничего более постыдного, чем последние 20 лет в моем родном театре. Когда там хозяйственники руководили: что ни опера, то провал, что ни балет, то провал", — поделился Цискаридзе.

Напомним, что Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова в 2021 году. А в марте 2026-го его назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.