Глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в настоящее время пожарно-спасательные подразделения тушат сложное возгорание, начавшееся после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу.

Министр дал поручения по дальнейшим действиям.

Ранее сообщалось, что несколько районов города остались без воды в связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ.