Жертвами схода лавины в Бурятии стали шесть человек

Спасатели извлекли тела шести человек из-под снежных завалов на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Поисковые работы завершены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее стало известно о ЧП в Муйском районе Бурятии. По данным МЧС, девять рабочих проводили расчистку технологической дороги. На них сошла лавина, трое рабочих смогли выбраться самостоятельно, еще шестеро остались под завалами.

По данным спасателей, протяженность схода составляет около 150 метров. Ширина — 50 метров, а глубина — до 6 метров. Подробностей операции МЧС не приводится.