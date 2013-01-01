Бывшая невеста Никиты Ефремова Мария Ивакова выходит замуж в третий раз

Мария Ивакова выходит замуж. О радостном событии бывшая возлюбленная Никиты Ефремова объявила на своей странице в соцсети.

После неудачного расставания Мария не афишировала личную жизнь. Лишь в феврале она решила рассказать, что встретила новую любовь. Два года Ивакова скрывала свои отношения. Об избраннике ведущей информации мало, известно лишь, что его зовут Кирилл.

22 апреля жених сделал Маше предложение. Кольцо с бриллиантом Кирилл преподнес любимой на берегу Атлантического океана. "Да! Теперь жених и невеста!" — объявила Ивакова на своей странице в соцсети.

Этот брак будет для ведущей шоу "Орел и решка" третьим. В 2013-м Мария вышла замуж за сына миллиардера Эрнеста Рудяка. Пара рассталась через год после свадьбы. После этого Ивакова тайно вышла замуж за мужчину, чье имя все еще скрывает. Тот брак знаменитости рухнул через несколько месяцев.

Самым же громким романом Марии были отношения с Никитой Ефремовым. Актер и ведущая расстались в 2021 году. Причины разрыва они не сообщали, но отметили, что остались друзьями.

"Мне до сих пор приходит много сообщений и вопросов о наших отношениях. Скажу только, что из двух цветочков мы были скорее два цветущих кактуса. У всех отношений есть срок годности", — объяснила расставание Ивакова.