Бизнес-Лига Матч ТВ провела тур в Уфе

IV тур третьего сезона флагманского корпоративного турнира по бесконтактному регби Бизнес-Лига Матч ТВ стартовал в столице республики Башкортостан. 27 команд коммерческих и государственных компаний, госучреждений и департаментов правительств приехали в Уфу, чтобы разыграть награды тура на стадионе "Динамо", где накануне проходил Чемпионат МВД по регби-7.

Команд-участниц приветствовал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр спорта Республики Руслан Хабибов, президент РК ЦСКА, вице-президент Федерации регби России Алексей Митрюшин

Игровой день растянулся на несколько часов, каждая из команд получила максимум игровой практики.

Призовые места в "Корпоративном" дивизионе распределились так: #ХэштегиМИС (Москва Инновации Спорт), Московское Образование. В "Спортивном": OzonМУФАСА (Московское управление Федеральной антимонопольной службы), М2 Медиа.