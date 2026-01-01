Киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Риски террористических угроз в России растут, заявил президент России. Владимир Путин пояснил: Киев теряет территории каждый день, отсюда и его ставка на террор.

Российский лидер собрал совещание по обеспечению безопасности на выборах 2026 года. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в единый день голосования, предварительная дата - 20 сентября 2026 года. Также запланированы выборы глав семи субъектов России и депутатов заксобраний 39 регионов.

На совещании Путин отметил, что Украина у себя не проводит выборов. Также киевский режим отказывает Донбассу и Новороссии в историческим праве быть частью России, он попытается помешать провести там выборы, передает ТАСС.