Путин заявил о риске экологической катастрофы в Туапсе после атак ВСУ

Атака ВСУ по Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой. Об этом заявил Владимир Путин во вторник вечером во время совещания по обеспечению безопасности на выборах.

В то же время, сказал президент со ссылкой на доклады главы Краснодарского края, серьезные угрозы в Туапсе отсутствуют. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Путин также отметил, что риски террористических угроз в России растут. Киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам. По словам президента, это происходит из-за того, что ВСУ не способны остановить продвижение российской армии и ежедневно теряют территории.

Ранее стало известно, что на территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня. Об этом оперштаб Кубани. Сегодня ВСУ предприняли атаку беспилотниками на Туапсе, после которой на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул сильный пожар.