Тысячная купюра взорвалась рядом с ребенком в Москве

Тысячная купюра взорвалась возле ребенка в Москве. Мальчик не пострадал, на место прибыли экстренные службы, передает SHOT.

Как сообщил канал, инцидент произошел в Обручевском районе столицы, на улице Саморы Машела. Гулявший во дворе 9-летний школьник увидел свернутую тысячерублевую купюру. Мальчик не стал подбирать деньги, а кинул на банкноту снег.

Через секунду раздался взрыв. Ребенок, к счастью, не пострадал. Похожая ситуация ранее произошла в Красногорске. Мальчик поднял с пола свернутую 10-рублевую купюру, завернутое в нее СВУ сдетонировало. Ребенок лишился пальцев.