Дональд Трамп опозорил жену на королевском приеме в Белом доме: Карл III и Камилла покраснели от стыда

Карл III и Камилла Паркер-Боулз прибыли в Вашингтон с официальным визитом. Дональд и Мелания Трамп встречали королевскую чету на лужайке Белого дома. Но президент США опростоволосился в первые же минуты.

Когда обе пары позировали для фотографов перед Белым домом, президент решил незаметно понежничать с женой. Трамп положил руку на ягодицы Мелании. Но жест президента не остался без внимания. Трамп не только заставил краснеть от стыда и смущения Карла III и Камиллу, но еще и попал в объективы камер.

Первая леди США позорную выходку мужа перенесла стойко. Мелания и виду не подала, что что-то не так.

Но на этом казусы не закончились. Во время исполнения государственных гимнов на территории Белого дома раздались звуки перфораторов, неподалеку явно шли строительные работы.

Отметим, что королевская чета прибыла в Вашингтон 28 апреля в рамках четырехдневного государственного визита, посвященного 250-летию подписания Декларации независимости. Вскоре после прибытия Карл III и Дональд Трамп вместе с женами провели чаепитие в Белом доме, и на опубликованных фотографиях видно, как два лидера увлеченно беседуют.