Минюст США обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству Трампа

Минюст США предъявил обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Ему вменяют в вину призыв к убийству Дональда Трампа, якобы содержавшийся в публикации в соцсети, сообщает телеканал Fox News.

В мае 2025 года Коми опубликовал в соцсети фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Трамп и его сын Дональд Трамп-младший выступили с утверждением, что число 8647 является зашифрованной угрозой убийством американскому лидеру.

Fox News сообщает, что бывшему директору ФБР снова предъявлены обвинения в связи с его прошлогодней публикацией. Ранее суд прекратил дело против Коми. Судья отвергла обвинительное заключение, решив, что прокурор был назначен с нарушениями.