В Минобороны рассказали, как пройдет парад 9 мая в Москве

Парад Победы 9 мая в Москве пройдет без участия колонны военной техники. Такое решение принято в связи с текущей оперативной обстановкой, сообщило Министерство обороны.

В составе пешей колонны в параде на Красной площади примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Суворовцы и нахимовцы также не примут участие в параде.

В трансляции покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство, в том числе в РВСН, ВКС и на кораблях Военно-морского флота. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Также запланировано проведение авиационной части парада. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп. В завершение смотра небо над Москвой в цвета флага России окрасят летчики Су-25.