Все утечки нефти в Туапсе остановлены

Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, сообщил глава МЧС Александр Куренков 28 апреля.

"Наша задача — обеспечить безопасность людей. Жильцов из домов рядом с НПЗ эвакуировали: 26 человек из эвакопункта уже разместили в гостинице. Также делаем всё, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море. Собираем и вывозим загрязненный грунт и водомазутную смесь. Уже завтра увеличим группировку на 300 человек, помощь окажут 6 муниципалитетов", — сказал он во время пресс-подхода.

Куренков отметил, что силы, которые задействованы в ликвидации утечки нефти, наращиваются на случай, если будут какие-то осложнения.

28 апреля глава МЧС по поручению президента России Владимира Путина отправился в Туапсе, чтобы лично контролировать ход работ по ликвидации последствий атаки ВСУ.