Россия поддерживает диалог с США по украинскому урегулированию, но не строит крупных ожиданий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

"При этом нынешняя администрация в Вашингтоне хотя бы готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру собственных границ. Именно такой подход позволил российскому и американскому лидерам достичь на Аляске взаимопониманий о путях разрешения конфликта, что принято считать "духом Анкориджа", — отметила она.

Другие заявления Захаровой в интервью индийскому порталу:

— Россия всегда была готова завершить конфликт на Украине дипломатическими методами;

— Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть украинский конфликт и не допустить его скорого завершения;

— Россия готова оказывать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива;

— РФ продолжит наращивать поставки нефти в Индию, это соответствует интересам Москвы и Нью-Дели.