В США анализируют, как Иран отреагирует на возможное заявление Трампа о победе в конфликте

В США анализируют, как Иран отреагирует на возможное заявление американского лидера Дональда Трампа о победе в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters.

Так американские спецслужбы хотят понять последствия потенциального выхода президента Соединенных Штатов из войны с исламской республикой.

"Цель, по свидетельству источников, заключается в том, чтобы понять возможные последствия потенциального выхода Трампа из конфликта, который, как опасаются некоторые официальные лица и советники, может способствовать серьезному поражению республиканцев на предстоящих позднее в текущем году промежуточных выборах", — говорится в материале информационного агентства.

По данным издания, быстрая деэскалация конфликта снизит политическое давление на Трампа. Но США в любой момент могут активизировать ход военной операции против Ирана.

Соединенные Штаты и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.