МЧС наращивает группировку сил на Кубани

МЧС России наращивает группировку сил на Кубани в связи с ликвидацией последствий пожаров, которые начались после ударов украинских дронов. В ближайшее время в Туапсинский муниципальный округ прибудут 40 водолазов.

Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков. Он провёл в Туапсе оперативное совещание. Обсуждали, как идут аварийно-спасательные работы после атаки ВСУ

Сил и средств достаточно. В круглосуточном режиме тушат возгорание и убирают мазут почти триста человек и 50 единиц техники. Введён режим ЧС регионального уровня - из домов, расположенных вблизи места ЧП, эвакуировали людей. Из-за сильного дыма жителям рекомендовано использовать маски. Специалистами собрано и вывезено уже более восьми тысяч кубометров загрязнённого грунта.

"Контролируем ситуацию, думаю, в ближайшее время определенные результаты будут. Силы наращиваем, в ближайшее время будут переброшены боны, заграждения в расстоянии пяти километров. Как минимум это для того, чтобы сдерживать возможный выброс в море. Всё, что касается речных бон, они также выставлены, их девять рядов в данный момент времени непосредственно на реке Туапсе", - рассказал Александр Куренков.