"Я защитник своей семьи": россияне активно заключают контракты с Минобороны

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. В пункте отбора новобранцы проходят обязательную медкомиссию, собеседование с психологом, оформляют необходимые документы и выбирают армейскую специальность. Дальше - учебный полигон, где в условиях, максимально приближенных к фронтовым, военные навыки оттачивают до совершенства.

Новобранцы Южного военного округа учатся занимать опорные пункты противника. Инструкторы делают все, чтобы максимально погрузить будущих штурмовиков в атмосферу боя - разбрасывают дымовые шашки, имитируют минометный обстрел. Ведут штурмовиков, как и в реальном бою, операторы БПЛА.

Но главное - новобранцы могут прочувствовать, что такое огневой контакт с противником. В их руках гидробольное оружие - оно не только имитирует стрельбу, но и фиксирует попадание. Инструкторы, у которых уже есть боевой опыт, полученный на СВО, играют роль врага и стреляют в ответ.

Боец с позывным "Архат" подписал свой первый контракт с Минобороны. Дома жена, шестеро детей и седьмой на подходе. Но защиту Родины считает мужским долгом.

"В любом случае, я защитник своей семьи. И, если беда придет в мой дом, а она пришла в наш общий дом, поэтому какая разница? Все равно надо защищать", - отметил он.

На другом конце страны, в Приморье, учатся защищать Родину противотанкисты. На вооружении у них ПТРК "Конкурс". На расстоянии трех километров уничтожает бронетехнику врага, его огневые точки, а также другие наземные и надводные цели.

"Я даже не знал до армии, что такие ракеты, в принципе, существуют. Что ракетами можно управлять. И армия дала мне возможность как раз-таки попробовать, прочувствовать эти ощущения своими руками", - рассказал оператор противотанкового ракетного комплекса ВВО.

В соседнем Хабаровском крае оттачивают боевые навыки будущие операторы БПЛА. Такие миниатюрные дроны здесь называют "комариками". Начинают обучение с них. Затем переходят на беспилотники больших размеров. Кроме того, в этом учебном центре осваивают навыки сборки БПЛА. Паяют схемы, печатают детали на 3D принтере.

"Мне стало очень интересно. Я люблю, на самом деле, развивающиеся технологии в наше время. Нужно развивать эту сферу по максимальному уровню. Подготавливать много новых ребят", - отметил военнослужащий ВВО, проходящий обучение.

Выбрать будущую военную специальность новобранцам помогают уже в пунктах отбора на службу по контракту. Например, инструкторы войск беспилотных систем рассказывают: можно получить профессию, которая пригодится и в гражданской жизни.

"Много предприятий, строительных компаний, агро-компаний, которые требуют свежих, молодых специалистов по беспилотным системам", - сообщил инструктор войск БпС.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей.

В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.