Трамп велел готовиться к долгой блокаде Ирана

Американский лидер Дональд Трамп велел своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, продолжая давление на экономику и экспорт нефти исламской республики.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп счел возобновление бомбардировок или выход из конфликта более рискованными вариантами, чем сохранение блокады и перекрытие Ормузского пролива.

Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила, что рассматриваемый вариант позволяет оказывать "максимальное влияние" на Иран. Однако чиновница не подтвердила выбор стратегии, подчеркнув, что глава Белого дома примет решение, лучшим образом отвечающее интересам безопасности Соединенных Штатов.

Тем временем Iran War Cost Tracker утверждает, что расходы американского бюджета на военную операцию против Ирана уже перевалили за 65 миллиардов долларов. Судя по докладу Пентагона для Конгресса, лишь за первые шесть дней было израсходовано 11,3 миллиарда долларов.

Ранее источники утверждали, что власти Соединенных Штатов и Ирана обсуждают возможность возвращения к довоенному статусу-кво при заключении мирного соглашения. При этом на первом плане — открытие Ормузского пролива без ограничений и пошлин, а иранскую ядерную программу отложили на потом.

Источники отмечают, что Трампу этот вариант не очень по душе — политик колеблется между возобновлением бомбардировок и усилением санкций. Американского лидера называют "разочаровавшимся реалистом": он не хочет применять силу, но и не может отступить.