"Скорая" не успела": вскрылись печальные подробности скоропостижной смерти Алексея Пиманова

Известный телеведущий, продюсер и режиссер Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Причиной смерти стал острый инфаркт.

27 апреля на Троекуровском кладбище состоялись похороны. Проститься с Пимановым пришли родные, близкие, друзья, коллеги.

Смерть прославленного телевизионного деятеля стала шоком не только для его родных и коллег, но и для общественности. Известно, что Алексей Пиманов вел здоровый образ жизни, занимался спортом, играл в хоккей и, казалось, что проблем со здоровьем у него нет.

Подробностями трагической смерти продюсера поделился Иосиф Пригожин. "Скорая не успела доехать, даже медицину катастроф вызывали. Ему, по-моему, стало плохо дома, я точно не знаю деталей. Но меня удивило, что он был в такой форме, из тех, кто на регулярной основе следит за собой. И умер так внезапно", - поделился подробностями продюсер с Woman.ru.

Иосиф Пригожин сопереживает вдове Алексея Пиманова, актрисе Ольге Погодиной. "Когда стало известно о случившемся, мы сразу написали его супруге слова соболезнования. Она ответила, что не понимает, как все случилось, что для нее это шок", - сообщил супруг певицы Валерии.

На прощании с Алексеем Пимановым убитая горем вдова еле стояла на ногах и с трудом держалась. Она то и дело плакала, но нашла в себе силы выступить с речью, в которой сообщила, что у них с телеведущим есть дочь.

