Стало известно, почему Николай Дроздов прячется от людей

В последнее время про легендарного ведущего, ученого Николая Дроздова ходят тревожные слухи. Якобы состояние знаменитого биолога оставляет желать лучшего.

Например, сообщалось, что летом прошлого года Дроздова положили в больницу - у ведущего диагностировали острую форму гонартроза: одно колено почти не разгибалось. Ему якобы сделали операцию. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что у известного ученого рак.

Однако в конце 2025 года стало известно, что состояние Николая Дроздова улучшилось. У него ремиссия.

Вот только на выставку своего друга, художника Константина Мирошника, которая сейчас проходит в Москве, Николай Дроздов почему-то не пришел. Сам приятель объяснил, почему прославленный ученый прячется от людей.

"Николай Николаевич сейчас ходит или с палочкой, опирается на нее, или чаще с двумя палочками для скандинавской ходьбы. Дело в том, что у него есть проблемы с ногой — они под контролем, но приходится опираться на палочку. А он не хочет, чтобы его видели и фотографировали с палочкой! Стесняется ходить на мероприятие с палочкой", - объяснил друг знаменитого биолога "КП".

Когда погода плохая, 88-летний Николай Дроздов предпочитает сидеть дома. Он смотрит интересные передачи, работает над своими лекциями. Рядом с ним постоянно находится супруга Татьяна Петровна. Известный ведущий полон оптимизма и чувствует себя хорошо, утверждает приятель.

А еще Николай Дроздов освоил велотренажер. Кроме того, чтобы поддерживать работу мозга, ученый вернулся к изучению испанского языка. Регулярно биолог посещает врачей, следит за здоровьем.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>