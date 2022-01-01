Онищенко призвал не выезжать из страны в майские праздники: "Это глупое решение!"

Россиянам лучше не уезжать на майские праздники из привычного климата, чтобы не навредить своему здоровью. С такой рекомендацией выступил в среду, 29 апреля, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, "более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно", поскольку "сам факт резкой перемены климата и времени — это не отдых, а добровольно организованный стресс".

Онищенко предложил внимательно спланировать будущий отдых и уйти в отпуск летом, а во время майских праздников — съездить не дальше, чем за город, сообщает РИА Новости.

Геннадий Онищенко и в прежние годы не раз выступал с предостережениями перед майскими праздниками. Так, в 2022 году он призывал никуда не выезжать и провести праздники в привычной климатической зоне, соблюдая режим. Эксперт объяснял это тем, что "мы выходим из двухлетнего бдения" после пандемии коронавирусной инфекции.

Россияне тем временем предвкушают трехдневный отдых — у граждан, которые трудятся в режиме пятидневки, будет три выходных дня подряд, с 1 по 3 мая. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отмечала, что эти майские выходные окажутся самыми непродолжительными за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул, которые в начале 2026 года длились 12 дней.