"Апрельская зима" продолжается: снег в Московском регионе не прекратится до 1 мая

Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в Московском регионе вплоть до начала мая. Об этом рассказала в среду, 29 апреля, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как уточнила специалист, "апрельская зима" продолжится в последние дни второго весеннего месяца. 1 мая прогнозируются небольшие осадки, преимущественно мокрый снег.

Однако в первые майские выходные, 2 и 3 мая, осадков уже быть не должно, цитирует Макарову ТАСС.

Тем временем в Департаменте транспорта Москвы просят жителей и гостей столицы пользоваться общественным городским транспортом вместо личного не только из-за неблагоприятных погодных условий — 29 апреля с 16:30 будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц и и набережных в центре города.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин заверил, что после Первомая погода начнет налаживаться, а уже к середине первой декады мая термометры покажут плюс 19 градусов.