Певца Стаса Михайлова сбила машина: вот что случилось

Это сейчас певец Стас Михайлов один из самых успешных и востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе. До своей популярности он кем только не работал - дворником, сантехником. Годами Михайлов пытался добиться признания, но все было без толку.

В какой-то момент он даже отчаялся. В то время Стас Михайлов жил в Санкт-Петербурге и снимал квартиру. Ему надо было платить за жилье, но денег у него не было.

"Думаю: "Господи, пошли мне знак, нужен я тебе или нет". Утром выбежал на пробежку, и меня сбивает машина. Обошлось без травм, просто упал на капот, и все. Прихожу домой, сел перед иконой и говорю: "Я больше не могу, все!" Тогда я понял, что исчерпал все силы", - рассказал певец "КП".

Однако дальше, по словам артиста, стали происходить "невероятные вещи". Его песни услышал редактор радио "Шансон" Артур Вафин, поставил их в эфир, и Стас Михайлов прославился.

Певец уверен, что всему свое время. "Если бы я в 20 лет получил деньги и славу, меня бы уже не было. В этом возрасте человек не готов к славе и не понимает, что с ней делать. Из моего окружения многих людей уже нет на свете, сгорели, не нашли себя", - отметил исполнитель.

