Власти Евросоюза могут ужесточить условия предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, хотя Брюссель и осознает, что это грозит ростом напряженности в украинском обществе.

Как пишет Bloomberg, кредиторы могут потребовать от киевского режима увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по льготной системе и имеющих годовой доход выше 77,4 тысячи евро.

Источники агентства рассказали, что схожие требования звучат в адрес Украины от Международного валютного фонда (МВФ), от которого киевский режим надеется получить более 8 миллиардов долларов в рамках отдельной кредитной программы.

Ранее сообщалось, что Украина для получения кредита в размере 90 миллиардов евро должна "гарантировать соблюдение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам". При этом в соответствующем документе Европарламента не уточняется, какие конкретно меньшинства имеются в виду.

Тем временем заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Брюссель обманывает граждан стран Евросоюза, обещая вернуть потраченные на киевский режим деньги. В действительности же пресловутые 90 миллиардов евро возьмут из карманов обычных европейцев.