Карл III зажег в Белом доме: напомнил о величии Британии и преподнес Трампу унизительный подарок

Британский король Карл III известен своим искрометным чувством юмора. Оно ему досталось от отца - супруга покойной Елизаветы II принца Филиппа, который не лез за словом в карман.

"Небольшое благоустройство"

Возможность блеснуть остроумием у короля Великобритании появилась во время визита в США. В ходе речи в Белом доме Карл пошутил, что в 1814 году британцы внесли свой скромный вклад в реконструкцию резиденции американского президента. Тогда они его сожгли.

Не обошел вниманием король и другое историческое событие — Бостонское чаепитие 1773 года. Тогда американские колонисты в знак протеста против действий королевства сожгли груз чая Английской Ост-Индской компании. Инцидент в итоге привел к Американской революции. Карл III пошутил, что его визит оказался гораздо лучше, чем Бостонское чаепитие.

Списанный "Трамп"

Но и на этом король Великобритании не остановился. В завершение свой речи он преподнес Дональду Трампу необычный подарок — рынду (колокол) с утилизированной подводной лодки ВМС Британии Trump.

"Я рад представить вам персональный подарок - оригинальный колокол, который висел на рубке вашей отважной тезки. Пусть он служит свидетельством нашей общей истории и светлого будущего. И если мы вам когда-нибудь понадобимся, просто позвоните", - завершил речь Карл под одобрительный смех собравшихся.

Сам американский лидер, увидев колокол со своим именем, вскочил с места и отбежал подальше от него. Все время, пока монарх шутил, Трамп в замешательстве стоял в углу зала, иногда даже не помещаясь в кадры телетрансляции.

"Ответка" за насмешки

Подобное поведение короля выбивается из предписанных протоколом правил поведения. Однако наблюдатели отмечают, что Карл III явно намеренно вернул Трампу его же поступки. Сам американский лидер в начале визита нарушил протокол, похлопав британского монарха по плечу, а его супруга Мелания не стала делать реверанс Камилле.

Кроме того, Трамп известен своими неуместными шутками про исторические события. В марте во время встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, отвечая на вопрос японских журналистов, почему США никого не предупредили о нападении на Иран, американский президент пошутил о нападении на Перл-Харбор: "Мы хотели преподнести сюрприз — кто лучше Японии знает, что такое сюрприз".

В прошлом году Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пошутил про "не самый приятный" для канцлера день высадки в Нормандии.