Огромные потери у киевских радикалов - на Сумском направлении. Противник потерял ещё один стратегический опорный пункт. А наши разведывательные дроны - уже в небе над Днепропетровском.

Набережная, центральная площадь, областная администрация, стадион. В украинском генштабе, рассматривая эти кадры, не верили своим глазам. Но не потому, что весь Днепропетровск как на ладони. А потому, что сьемку вел российский беспилотник.

Дрон - разведчик летал на небольшой высоте, словно прогуливаясь. Его не заметила ни одна система ПВО. И, что вызвало еще больший переполох среди националистов, до передовой от города - 135 километров. То есть российские операторы спокойно прошли всю дистанцию. А на обратном пути еще и отследили сеть укреплений вблизи фронта. Координаты передали батареям. По замаскированным "опорникам" артиллеристы тут же дали залп.

И хотя до Днепропетровска еще далеко, наступление в области идет непрерывно. Только за сутки артиллеристы разгромили три мощных опорных пункта, спрятанные в лесах вокруг сел Новоданиловка и Новопавловка. Потери националистов в зоне ответственности группировки "Восток" зашкаливают. Военные подсчитали - один штурмовой полк врага, то есть элита, теряет в месяц до тысячи человек. Проще говоря, обнуляется почти целиком.

Высокие потери вынудили националистов начать отступление из села Малая Токмачка в Запорожской области. Этот стратегически важный "населенник" - ворота в крупнейший укрепрайон в городе Орехов. Удерживать позиции бандеровцы не могут. Просто потому, что дороги отрезаны, патроны и снаряды закончились.

В Сумской области российские войска начали постепенный охват самого райцентра. Сегодня на подступах к городу группировке "Север" удалось выбить националистов из села Новодмитровка. Оно освобождено, завершаются зачистки. Упорные бои продолжались несколько недель. Ситуация резко изменилась, когда из-за высоких потерь ВСУ были вынуждены отправить на оборону поселка отряд новобранцев. Он был сформирован из насильно мобилизованных и уголовников, которые сбежали с позиций после первого же обстрела.