Палестинскую проблему невозможно решить силовыми методами. Только соблюдение интересов всех сторон с опорой на международное право и формулу двух государств обеспечит прочный мир. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в Совбезе организации.

Дипломат подчеркнул, что уже два с половиной года Ближний Восток лихорадит от вспышек насилия. Они сменяются короткими перемириями, которые Израиль постоянно нарушает.

Ползучая колонизация, как выразился Небензя, продолжается на Западном берегу реки Иордан, на юге Сирии, в Ливане. Военные еврейского государства уничтожают целые кварталы, взрывают мосты, нападают на миротворцев ООН. Это тупиковый путь. Он ведёт к радикализации палестинского общества, а не к укреплению безопасности Израиля.