Авиадвигатель ПД-8 прошел проверку шквальным градом

Успешно завершен важный этап в серии испытаний новейшего отечественного авиадвигателя ПД-8. Силовая установка, разработанная полностью российскими инженерами, прошла проверку шквальным градом.

Тесты проходили на открытом стенде с использованием уникального оборудования. При проведении процедуры были использованы предварительно изготовленные ледяные горошины диаметром 16 миллиметров.

В ходе испытаний в работающую турбину в течении 30 секунд из специальной пушки были заброшены более 220 килограммов ледяных зарядов. Их скорость при этом превышала 800 километров в час. По результатам проверки двигатель продемонстрировал высокую устойчивость к осадкам и продолжил работу в штатном режиме.